Смерть на пожаре в деревне Климовичского района

Смерть на пожаре произошла сегодня ночью в деревне Климовичского района. Там сгорел частный дом. Соседи сообщили, что в доме находится 62-летняя хозяйка. Найти пенсионерку в горящем доме было крайне сложно, крыша почти рухнула, кругом дым. Позже в комнате спасатели нашли тело хозяйки. В результате пожара уничтожена большая часть дома. Что стало причиной ЧП, выяснят следователи.