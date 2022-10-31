Смерть от угарного газа в Слуцком районе, пожар в Витебске - информация о происшествиях в Беларуси по линии МЧС

Актуальные происшествия по линии спасателей. О них расскажет Виктория Радевич.



В Слуцком районе оборвалась жизнь дачника. Его супруга в больнице, она надышалась угарным газом. По данным портала 112.by, накануне трагедии вечером хозяева дома в деревне Гуляево растопили печь. Ночью 61-летней женщине стало плохо, она попыталась разбудить мужа, но тот не реагировал. 63-летний мужчина был уже мертв. Бригаду скорой помощи вызвала дочь супругов, которая тоже находилась на даче. Как предположили в спасательной службе, несчастный случай произошел потому, что во время топки печи задвижка дымохода была закрыта раньше времени.



Из-за тлеющего окурка, предположительно, сегодня ночью разгулялось пламя в Витебске. Такую (пока лишь предварительную) версию смертельного пожара в доме на улице Новоулановской рассматривают в МЧС. По информации ведомства, к приезду пожарных расчетов жилище было полностью охвачено пламенем. В коридоре на полу спасатели нашли безжизненное тело мужчины. Как выяснилось, это старший брат хозяина, ему было 62 года. В доме он жил с согласия родственника.







Пожарв агрогородке Дивин

В Кобринском районе спасли пенсионера. О пожаре в агрогородке Дивин в минувшую субботу в МЧС сообщил очевидец. В ведомстве рассказали, что поздним вечером прохожий услышал звук сработавшего пожарного извещателя, после заметил выбивающийся дым. Прибывшие на место вызова спасатели нашли 70-летнего хозяина в комнате на кровати, тот был уже без сознания. Бойцы МЧС надели на пожилого мужчину кислородную маску, вынесли на улицу и передали медикам. С ожогами и отравлением дымом пострадавшего госпитализировали. Что могло спровоцировать возгорание - выясняется.

В Бресте с ожогами в больнице оказалась пенсионерка. Об этом накануне медики сообщили в спасательную службу. Как выяснилось, 90-летняя женщина получила травмы, когда готовила еду на газовой плите. В какой-то момент огонь перекинулся на одежду хозяйки. Вызывать подразделения МЧС не пришлось.

Помощь специалистов понадобилась в Минском районе. В минувшую субботу на гродненской трассе в результате столкновения с попутным микроавтобусом оказалась зажата водитель "ситроена". По данным ведомства, 52-летней женщине приборной панелью зажало ноги, а рулем грудную клетку. Водительская дверь была заблокирована. Спасатели вытащили автоледи из покореженной машины и передали медикам. Известно еще о двух пострадавших. Это 45-летний водитель "фольксвагена" и его 51-летняя спутница. Всех троих увезли в клинику.