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Смерть от угарного газа в Слуцком районе, пожар в Витебске - информация о происшествиях в Беларуси по линии МЧС
Актуальные происшествия по линии спасателей. О них расскажет Виктория Радевич.
В Слуцком районе оборвалась жизнь дачника. Его супруга в больнице, она надышалась угарным газом. По данным портала 112.by, накануне трагедии вечером хозяева дома в деревне Гуляево растопили печь. Ночью 61-летней женщине стало плохо, она попыталась разбудить мужа, но тот не реагировал. 63-летний мужчина был уже мертв. Бригаду скорой помощи вызвала дочь супругов, которая тоже находилась на даче. Как предположили в спасательной службе, несчастный случай произошел потому, что во время топки печи задвижка дымохода была закрыта раньше времени.
Из-за тлеющего окурка, предположительно, сегодня ночью разгулялось пламя в Витебске. Такую (пока лишь предварительную) версию смертельного пожара в доме на улице Новоулановской рассматривают в МЧС. По информации ведомства, к приезду пожарных расчетов жилище было полностью охвачено пламенем. В коридоре на полу спасатели нашли безжизненное тело мужчины. Как выяснилось, это старший брат хозяина, ему было 62 года. В доме он жил с согласия родственника.
Пожарв агрогородке Дивин
В Кобринском районе спасли пенсионера. О пожаре в агрогородке Дивин в минувшую субботу в МЧС сообщил очевидец. В ведомстве рассказали, что поздним вечером прохожий услышал звук сработавшего пожарного извещателя, после заметил выбивающийся дым. Прибывшие на место вызова спасатели нашли 70-летнего хозяина в комнате на кровати, тот был уже без сознания. Бойцы МЧС надели на пожилого мужчину кислородную маску, вынесли на улицу и передали медикам. С ожогами и отравлением дымом пострадавшего госпитализировали. Что могло спровоцировать возгорание - выясняется.
В Бресте с ожогами в больнице оказалась пенсионерка. Об этом накануне медики сообщили в спасательную службу. Как выяснилось, 90-летняя женщина получила травмы, когда готовила еду на газовой плите. В какой-то момент огонь перекинулся на одежду хозяйки. Вызывать подразделения МЧС не пришлось.
Помощь специалистов понадобилась в Минском районе. В минувшую субботу на гродненской трассе в результате столкновения с попутным микроавтобусом оказалась зажата водитель "ситроена". По данным ведомства, 52-летней женщине приборной панелью зажало ноги, а рулем грудную клетку. Водительская дверь была заблокирована. Спасатели вытащили автоледи из покореженной машины и передали медикам. Известно еще о двух пострадавших. Это 45-летний водитель "фольксвагена" и его 51-летняя спутница. Всех троих увезли в клинику.
Без помощи спасателей не обошлась под Молодечно. Автомобиль "Мицубиси" съехал в кювет, снесдорожный знак "Опасный поворот" и оказался в реке. Сидевший за рулем авто 32-летний мужчина по пути в райцентр не смог совладать с управлением, не исключено, что он был пьян, рассказали в дорожной милиции. О случившемся правоохранители сообщили в спасательную службу: нужно было помочь открыть заклинившую дверь. При помощи специального инструмента работники МЧС отжали ее и вытащили водителя. Мужчина в ДТП получил травмы, его госпитализировали.
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