Смертельная авария в Гомеле

На Речицком проспекте машина такси сбила пешехода. Трагедия случилась около полуночи. 49-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, в это время светофоры были отключены. В результате наезда от полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи. По какой причине 22-летний таксист за рулем Volkswagen не заметил мужчину, сейчас выясняют следователи. По факту смерти возбуждено уголовное дело.