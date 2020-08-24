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Смертельная авария в Гомеле
На Речицком проспекте машина такси сбила пешехода. Трагедия случилась около полуночи. 49-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, в это время светофоры были отключены. В результате наезда от полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи. По какой причине 22-летний таксист за рулем Volkswagen не заметил мужчину, сейчас выясняют следователи. По факту смерти возбуждено уголовное дело.
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