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Смертельная авария в Островецком районе. Погибла девушка-водитель
ДТП случилось на трассе Полоцк - Глубокое - граница Литовской Республики. Столкнулись два легковых Citroen. Предварительно, 24-летняя автоледи на Citroen Xsara Picasso на повороте потеряла управление и выехала на встречку, где столкнулась с машиной Citroen С5. За ее рулем находился 48-летний мужчина. Девушка водитель от полученных травм погибла на месте. Шофер второго авто не пострадал. Женщину-пассажира госпитализировали. На месте работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и медики.
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