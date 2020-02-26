Смертельная авария в Островецком районе. Погибла девушка-водитель

ДТП случилось на трассе Полоцк - Глубокое - граница Литовской Республики. Столкнулись два легковых Citroen. Предварительно, 24-летняя автоледи на Citroen Xsara Picasso на повороте потеряла управление и выехала на встречку, где столкнулась с машиной Citroen С5. За ее рулем находился 48-летний мужчина. Девушка водитель от полученных травм погибла на месте. Шофер второго авто не пострадал. Женщину-пассажира госпитализировали. На месте работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и медики.