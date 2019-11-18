Смертельная авария в Пуховичском районе

Правоохранители разбираются в причинах смертельной аварии в Пуховичском районе. ДТП произошло вчера утром. Предварительно, водитель был пьян. По информации ГАИ, 27-летний местный житель ехал за рулем автомобиля БМВ. На повороте шофер потерял управление и съехал на обочину, после этого машина протаранила забор и врезалась в столб. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Сообщается, что прав он не получал. Авто купил недавно, чтобы потренироваться в вождении. Якобы потом парень собирался пройти обучение в автошколе. На месте работали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.