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Смертельная неосторожность пенсионера при курении, сирена пожарного извещателя спасла жизни, короткое замыкание проводки привело к возгоранию - ЧП-дайджест
Лепельский р-н
Неосторожность при курении стала причиной гибели пенсионера в Лепельском районе. Около двух часов ночи спасатели получили сообщение от соседей. К моменту приезда расчета дом был охвачен огнем, обрушилась часть кровли и стены. Под рухнувшими конструкциями огнеборцы нашли тело хозяина. Погибший проживал один, причиной ЧП, скорей всего, стала непотушенная сигарета.
Витебск
За сутки пожарные извещатели спасли жизнь сразу в двух городах. Вечером в Витебске поступило сообщение о задымлении - в коридоре коммуналки сработал датчик. Оказалось, что в комнате, где жил пенсионер, не раз случался пожар, поэтому соседи и установили извещатель. Спасатели обнаружили мужчину на кровати в задымленной комнате. Пострадавшего госпитализировали, причиной ЧП стала также непотушенная сигарета.
Кобрин
Схожая история случилась в Кобрине. Обеспокоенные соседи, услышав сирену извещателя, вызвали спасателей. Из задымленной квартиры бойцы МЧС вынесли спящую хозяйку, женщина не пострадала. Причину пожара предстоит установить специалистам.
Гродно
В Гродно короткое замыкание проводки привело к возгоранию. В 4 утра в общежитии тлел диван. Оказалось, что причиной ЧП стала неисправная розетка. Пострадавших нет, эвакуация не потребовалось.
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