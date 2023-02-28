Смертельная неосторожность пенсионера при курении, сирена пожарного извещателя спасла жизни, короткое замыкание проводки привело к возгоранию - ЧП-дайджест

Лепельский р-н

Неосторожность при курении стала причиной гибели пенсионера в Лепельском районе. Около двух часов ночи спасатели получили сообщение от соседей. К моменту приезда расчета дом был охвачен огнем, обрушилась часть кровли и стены. Под рухнувшими конструкциями огнеборцы нашли тело хозяина. Погибший проживал один, причиной ЧП, скорей всего, стала непотушенная сигарета.

Витебск

За сутки пожарные извещатели спасли жизнь сразу в двух городах. Вечером в Витебске поступило сообщение о задымлении - в коридоре коммуналки сработал датчик. Оказалось, что в комнате, где жил пенсионер, не раз случался пожар, поэтому соседи и установили извещатель. Спасатели обнаружили мужчину на кровати в задымленной комнате. Пострадавшего госпитализировали, причиной ЧП стала также непотушенная сигарета.

Кобрин

Схожая история случилась в Кобрине. Обеспокоенные соседи, услышав сирену извещателя, вызвали спасателей. Из задымленной квартиры бойцы МЧС вынесли спящую хозяйку, женщина не пострадала. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Гродно