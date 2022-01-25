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Смертельное ЧП на производстве в Ганцевичском районе: погибла 45-летняя станочница
Не смогла удержаться и оказалась на трехметровой глубине шахты. Следователи разбираются в обстоятельствах смертельного травмирования на предприятии по производству каркасов домов из древесины в Ганцевичском районе. По информации ведомства, в результате несчастного случая в минувшую пятницу вечером там погибла 45-летняя станочница.
На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята документация по охране труда, назначена судебно-медицинская экспертиза. По одной из версий, погибшая потеряла равновесие и упала в шахту станка высотой около 3 метров. По данному факту Ганцевичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.