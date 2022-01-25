Смертельное ЧП на производстве в Ганцевичском районе: погибла 45-летняя станочница

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята документация по охране труда, назначена судебно-медицинская экспертиза. По одной из версий, погибшая потеряла равновесие и упала в шахту станка высотой около 3 метров. По данному факту Ганцевичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Роман Зармаев, официальный представитель УСК по Брестской области