Смертельное ДТП на МКАД-2

Барьерное ограждение прошило машину насквозь - погиб водитель. Об этом накануне сообщили в МВД. Инцидент произошел около 12 часов дня на 32 км МКАД-2. По информации милиции, 49-летний водитель "Рено" въехал в ограждение. После удара металлическая конструкция буквально прошила машину. На место прибыли спасатели, медики и правоохранители. Бойцы МЧС деблокировали мужчину, однако от полученных травм он скончался на месте. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.



