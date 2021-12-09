Смертельное ДТП на проспекте Машерова в Минске

На дороге в белорусской столице накануне днем оборвалась жизнь водителя "сузуки". Как предварительно рассказали следователи, ныне погибший (ему был 61 год) на легковушке ехал по проспекту Машерова, когда внезапно потерял контроль над управлением, а после врезался в фонарный столб. Полученные от удара травмы оказались для мужчины не совместимыми с жизнью.



Прибывшим на место ДТП медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Не исключено, что смертельная авария могла произойти в том числе потому, что на колесах "сузуки", по информации СК, были летние шины. Помочь разобраться в обстоятельствах произошедшего следователи просят очевидцев.