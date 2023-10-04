Смертельное ДТП в Гродно, самокатчик-лихач, авария в Минске - обзор дорожных происшествий на дорогах Беларуси

Обзор дорожных происшествий на дорогах Беларуси. Материал Владимира Королева.

По факту смертельной аварии в Гродно возбуждено уголовное дело. Сегодня около 6 утра пешеход оказался зажат под автобусом. 67-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому переходу, когда на него наехал МАЗ. Со слов шофера, из-за дождя он не заметил человека на дороге. От полученных травм пенсионер скончался на месте ДТП. Следователи ищут очевидцев аварии.

Совершил запрещенный поворот направо, попал в аварию. В Минске мотоциклист въехал в Audi, водитель которой нарушил правила,. Авария произошла на улице Толстого, байкер ехал на зеленый. Для обследования мотоциклиста увезла скорая. За создание аварийной обстановки и нарушение ПДД водителю Audi грозит штраф.

Игнорирование требования дорожного знака также стало причиной аварии в Гомеле. Водитель Mazda не остановилась перед перекрестком и не предоставила преимущество другим участникам движения. В результате автомобиль столкнулся с другой Mazda. В результате аварии оба водителя, а также женщина-пассажир оказались в больнице.

Последствия аварии в пригороде Гродно. На узкой дороге Гибуличи - Ольшанка столкнулись две легковушки и грузовик. О причинах столкновения не сообщается, также как и о пострадавших.

Водитель, который на пустой дороге снес светофор и дорожный знак в Могилеве, был пьян. Момент аварии попал на камеру. Освидетельствование показало у 63- летнего мужчины свыше одной промилле алкоголя. Теперь водителя ждет штраф 7400 рублей и лишение прав на 5 лет.