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Смертельное ДТП в Ошмянском районе
Травмы, полученные в результате автоаварии в Ошмянском районе, оказались несовместимыми с жизнью для пассажира легковушки. Накануне на трассе Гоза - Ошмяны "Лада" въехала в дорожное ограждение. Как предварительно рассказали в СК, все произошло потому, что 26-летняя водитель, направляясь в райцентр, в какой-то момент потеряла контроль над управлением. С ней в салоне авто также были трое пассажиров.
31-летний мужчина, находившийся на заднем сиденье, скончался в госпитале. Жизни и здоровью еще двоих пассажиров ничего не угрожает, после оказания медпомощи их отпустили домой. По факту дорожной трагедии в отношении водителя следователи уже возбудили уголовное дело.
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