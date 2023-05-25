Смертельное ДТП в Осиповичском районе, участились случаи аварий с велосипедистами - сводка происшествий с белорусских дорог

Обзор дорожной обстановки с белорусских дорог. О самых серьезных происшествиях - Александр Камович.

В СК проводят проверку по факту смертельного ДТП в Осиповичском районе. Авария произошла накануне на трассе М5. По данным ГАИ, днем со стороны Бобруйска в направлении Минска ехал 40-летний житель Кобрина на автомобиле Peugeot Boxer. На 108-м км мужчина наехал на дорожное ограждение. Оно буквально насквозь прошило салон. От полученных травм водитель погиб на месте аварии. По предварительной информации, он мог заснуть за рулем.

ДТП с участием велосипедиста в Гомеле

Инцидент произошел накануне и попал на камеру авторегистратора. Как сообщают дорожные стражи, 30-летний водитель молоковоза МАЗ не снизил скорость перед светофором и проехал пешеходный переход на красный сигнал. При этом грузовик задел 39-летнюю женщину-велосипедистку, пересекавшую в этот момент проезжую часть. В результате ДТП велосипедистка получила травмы. Ее доставили в операционное отделение больницы.

Еще одно ДТП с велосипедистом. На территории Жлобина 42-летний водитель Opel ехал по бульвару Металлургов, не предоставил преимущество и сбил 46-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП велосипедист получил различные травмы и угодил в травматологию.

81-летний водитель Volkswagen в Могилеве не уступил дорогу велосипедисту. Последний получил травмы. По информации ГАИ, при повороте на разрешающий сигнал светофора пенсионер на легковушке не пропустил 37-летнго могилевчанина. Тот пересекал пешеходный переход на велосипеде.

В Гомеле под колеса авто попал 9-летний мальчик на велосипеде. Авария произошла накануне вечером. Установлено, что 39-летняя женщина за рулем Toyota не пропустила и наехала на школьника, который пересекал проезжую часть по пешеходному пешеходу на зеленый сигнал светофора. После этого авто выехало на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Opel. Мальчишка с травмами попал в больницу.

В Гомеле водитель Volkswagen сбил пешехода - последний в больнице

Инцидент произошел рано утром на улице Владимирова. Сообщается, что 61-летний водитель не сбросил скорость перед пешеходным переходом и сбил 44-летнего мужчину, который переходил дорогу. Пострадавшему понадобилась помощь медиков.



Ссора с женой и алкоголь. В СК завершили расследование уголовного дела о смертельной аварии в Могилеве. По данным следствия, поздно вечером 20 марта в областном центре 28-летний водитель Porsche проигнорировал требование ГАИ об остановке. Во время погони шофер не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил пешехода. От полученных травм 30-летний местный житель скончался на месте. Установлено, что накануне вечером обвиняемый приехал к дому тещи и пытался помириться с супругой. Несмотря на уговоры, женщина ответила отказом. Тогда прямо возле дома мужчина выпил 200-граммовую бутылку водки, а после сел за руль. Водитель иномарки превысил скорость более чем на 60 км/ч. Медицинское освидетельствование показало наличие в крови более 2 промилле алкоголя.