3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Смертельное ДТП в Слуцком районе - погибли 3 человека
Следователи разбираются в обстоятельствах смертельной автотрагедии в Слуцком районе, где накануне днем погибли три человека. За жизнь еще одного участника аварии борются медики. Как рассказали в МВД, автомобиль "Лада", двигаясь по трассе граница России - Ивацевичи, недалеко от деревни Весея, вылетел на встречную полосу (по какой причине - выясняется) и лоб в лоб столкнулся с большегрузом.
За рулем "мерседеса" сидел 29-летний житель Витебска. О личностях погибших пока ничего не сообщалось. На месте происшествия работали дорожная милиция, следователи и эксперты.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все