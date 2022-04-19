Смертельное ДТП в Слуцком районе - погибли 3 человека

Следователи разбираются в обстоятельствах смертельной автотрагедии в Слуцком районе, где накануне днем погибли три человека. За жизнь еще одного участника аварии борются медики. Как рассказали в МВД, автомобиль "Лада", двигаясь по трассе граница России - Ивацевичи, недалеко от деревни Весея, вылетел на встречную полосу (по какой причине - выясняется) и лоб в лоб столкнулся с большегрузом.



За рулем "мерседеса" сидел 29-летний житель Витебска. О личностях погибших пока ничего не сообщалось. На месте происшествия работали дорожная милиция, следователи и эксперты.