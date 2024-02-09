ЧПЗона X

Смертельное ДТП в Солигорске

Смертельная авария в Солигорске. 83-летний водитель сбил 81-летнюю женщину. На улице Ленинского комсомола водитель-пенсионер не заметил бабушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все