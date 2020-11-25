Смертельное отравление в Лиде

Два человека скончались и два госпитализированы. Предполагается, что людей погубил стеклоомыватель. О трагедии стало известно сегодня утром. Как выяснили правоохранители, четверо местных жителей утроили застолье, а когда алкоголь закончился, хозяин дома из гаража принес 4,5 литра стеклоомывающей жидкости. Они все выпили, после чего легли спать, сообщили в СК. Утром сожительница хозяина подворья обнаружила трупы мужчины и его матери. Два гостя (мужчина и женщина) госпитализированы.