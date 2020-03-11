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Собственное дело попыталась организовать жительница Витебска, однако в обход закона
В ее автомобиле обнаружили 25 000 пачек сигарет без каких-либо документов, подтверждающих их приобретение. Модель показалась милиции непрозрачной и лавочку прикрыли. При этом предприимчивую даму оштрафовали почти на 5 с половиной тысяч рублей, а товар изъяли.
Каким образом удалось выследить подпольного продавца сигарет, в милиции не рассказывают. Всего же в микроавтобусе женщины перевозились 50 картонных коробок с сигаретами белорусского производства. В итоге бизнесвумен оштрафовали. Сигареты оценили в сумму более 30 000 рублей.
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