Собственное дело попыталась организовать жительница Витебска, однако в обход закона

В ее автомобиле обнаружили 25 000 пачек сигарет без каких-либо документов, подтверждающих их приобретение. Модель показалась милиции непрозрачной и лавочку прикрыли. При этом предприимчивую даму оштрафовали почти на 5 с половиной тысяч рублей, а товар изъяли.

Каким образом удалось выследить подпольного продавца сигарет, в милиции не рассказывают. Всего же в микроавтобусе женщины перевозились 50 картонных коробок с сигаретами белорусского производства. В итоге бизнесвумен оштрафовали. Сигареты оценили в сумму более 30 000 рублей.



