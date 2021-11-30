3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Собутыльники убили жителя Солигорска в собственной квартире
Разбой, кража и убийство. Крайне тяжелые последствия на фоне банального застолья с алкоголем. Сегодня следствие Минской области сообщило о завершении уголовного дела, материалы переданы прокурору для суда. Утром 29 мая в гости к жителю Солигорска пришел друг, но живым товарища он уже не застал. Тело мужчины в одежде находилось в ванне, а из крана текла вода. Погибший был избит, в квартире больше никого не было. Медики констатировали смерть человека, опергруппа исследовала квартиру, было видно, что в доме кто-то прибрался. Разбросанных вещей на кухне, явных пятен и следов крови не было. Картину произошедшего и причину смерти уже после выяснили следователи и эксперты. Оказалось, что 28 мая погибший дома выпивал в компании мужчины и женщины. Когда алкоголь закончился, гость требовал у хозяина денег на продолжение банкета.
И вот что еще интересно, согласно сведениям из банка, остаток на карт-счете, банковскую карту к которому так и не нашли обвиняемые, в день совершения преступления составлял всего 7 копеек.
Президент
Все
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
В мире
Все
Удастся ли демократам США смириться со своим поражением на президентских выборах
Боррель: Европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Регионы
Все
Происшествия
Все