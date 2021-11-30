Собутыльники убили жителя Солигорска в собственной квартире

Разбой, кража и убийство. Крайне тяжелые последствия на фоне банального застолья с алкоголем. Сегодня следствие Минской области сообщило о завершении уголовного дела, материалы переданы прокурору для суда. Утром 29 мая в гости к жителю Солигорска пришел друг, но живым товарища он уже не застал. Тело мужчины в одежде находилось в ванне, а из крана текла вода. Погибший был избит, в квартире больше никого не было. Медики констатировали смерть человека, опергруппа исследовала квартиру, было видно, что в доме кто-то прибрался. Разбросанных вещей на кухне, явных пятен и следов крови не было. Картину произошедшего и причину смерти уже после выяснили следователи и эксперты. Оказалось, что 28 мая погибший дома выпивал в компании мужчины и женщины. Когда алкоголь закончился, гость требовал у хозяина денег на продолжение банкета.