Солигорчанин убил соседку и инсценировал ее самоубийство
В СК завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины с особой жестокостью, а также о кражах. Следователи установили, что 19 декабря прошлого года в Солигорске 46-летний мужчина и его 52-летняя соседка распивали спиртное. В какой-то момент возникла ссора - подозреваемый избил женщину. Бил ножом в голову, шею, грудную клетку. Жительница Солигорска скончалась на месте от множественных колото-резаных ранений. В этот же день мужчина похитил из квартиры погибшей более 300 рублей.
Выявлен и еще один факт кражи пятилетней давности -в 2016 году солигорчанин похитил 400 рублей из сумочки еще одной своей соседки. Следователем допрошены обвиняемые, свидетели. Осмотрено место происшествия, в ходе которого изъяты ножи. Проведена проверка показаний на месте. К материалам дела приобщены заключения экспертов. Действия обвиняемого квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 "Убийство, совершенное с особой жестокостью", по ч.1 ст.205 "Кража" и по ч.2 ст.205 "Кража, совершенная повторно" Уголовного кодекса Республики Беларусь. Первоначально обвиняемый выдвинул версию, будто пришел в гости к соседке, а она уже была мертва. Он положил в ее руку нож и решил все представить как самоубийство последней. Это он сообщил и в службу "102" по телефону. При проверке показаний на месте обвиняемый пояснил, что с целью инсценировки самоубийства вытирал нож тряпкой и вкладывал его в руку потерпевшей".
Примечательно, что ранее мужчина уже был неоднократно судим, в том числе за тяжкие телесные. Буквально за несколько месяцев до убийства он был условно досрочно освобожден.