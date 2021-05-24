Солигорчанин убил соседку и инсценировал ее самоубийство

Выявлен и еще один факт кражи пятилетней давности -в 2016 году солигорчанин похитил 400 рублей из сумочки еще одной своей соседки. Следователем допрошены обвиняемые, свидетели. Осмотрено место происшествия, в ходе которого изъяты ножи. Проведена проверка показаний на месте. К материалам дела приобщены заключения экспертов. Действия обвиняемого квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 "Убийство, совершенное с особой жестокостью", по ч.1 ст.205 "Кража" и по ч.2 ст.205 "Кража, совершенная повторно" Уголовного кодекса Республики Беларусь. Первоначально обвиняемый выдвинул версию, будто пришел в гости к соседке, а она уже была мертва. Он положил в ее руку нож и решил все представить как самоубийство последней. Это он сообщил и в службу "102" по телефону. При проверке показаний на месте обвиняемый пояснил, что с целью инсценировки самоубийства вытирал нож тряпкой и вкладывал его в руку потерпевшей".

Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области