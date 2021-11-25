Соорудил бомбу и заложил в автомобиль супруги

Следственный комитет завершил расследование дела о покушении на убийство и изготовлении взрывчатки. Эта история произошла в Лепельском районе. 45-летний мужчина решился подорвать машину, чтобы жена вернулась и передумала с ним разводиться. Со слов обвиняемого, он не планировал убивать женщину, хотел лишь припугнуть. К слову, в заминированном авто ездила не только супруга, но и общая 14-летняя дочь.

Таким образом обвиняемый поставил под угрозу жизнь не только супруги, но и ребенка. Однако довести план до конца не вышло. Взрывчатку обнаружили во время ремонта машины. Кроме того, мужчина допустил ошибку и подключил самодельную бомбу не к тому проводу, а потому мина бы не сработала. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.