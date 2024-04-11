Соседка по палате обворовала роженицу в Солигорске

В Солигорске соседка по палате обворовала роженицу. Пока женщины не было на месте, любопытная пациентка заглянула к ней в сумку и увидела там три кольца. Устоять перед такой прелестью дама не смогла и стала властительницей колец. Но, как выяснилось, ненадолго.