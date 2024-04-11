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Соседка по палате обворовала роженицу в Солигорске

В Солигорске соседка по палате обворовала роженицу. Пока женщины не было на месте, любопытная пациентка заглянула к ней в сумку и увидела там три кольца. Устоять перед такой прелестью дама не смогла и стала властительницей колец. Но, как выяснилось, ненадолго.

В дело вмешались оперативники и установили того, кто похитил драгоценности.

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