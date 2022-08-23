Сотни уток провели вокруг машины оккультный ритуал - забавное видео в Сети

Очень интересно, но ничего не понятно. Очевидцы запечатлели весьма необычное, хотя и забавное действо. Сельская местность, дорога, машины и... сотни уток. Домашние птицы буквально атаковали автомобиль. Что удивительно, пернатые словно по велению дрессировщика начинают водить вокруг машины хоровод. Выглядит, какнекий оккультный ритуал.Чем закончилось представление, увы, не сообщается. Загадкой остается и причина такого поведения птиц.