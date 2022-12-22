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Сотрудник автомойки в столице уехал на машине клиента - что сделал хозяин автомобиля
Искал приключения и нашел. Сотрудник автомойки в столице уехал на машине клиента, правда, последний об этом не знал. Хозяин авто обратился в милицию с заявлением об угоне его машины с автомойки, транспорт он оставил для проведения химчистки салона. Вскоре правоохранители выяснили, что 24-летний сотрудник сервиса после рабочего дня выпивал с приятелем, а после решил съездить в гости к бабушке, это Воложинский район, за самогоном и деньгами.
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