Сотрудник автомойки в столице уехал на машине клиента - что сделал хозяин автомобиля

Искал приключения и нашел. Сотрудник автомойки в столице уехал на машине клиента, правда, последний об этом не знал. Хозяин авто обратился в милицию с заявлением об угоне его машины с автомойки, транспорт он оставил для проведения химчистки салона. Вскоре правоохранители выяснили, что 24-летний сотрудник сервиса после рабочего дня выпивал с приятелем, а после решил съездить в гости к бабушке, это Воложинский район, за самогоном и деньгами.