Ошибка на 8 тысяч рублей. Сотрудник банка в Витебске просит клиента вернуть излишне выданные деньги. С нами поделились видео с камер наблюдения. По данным финучреждения, во вторник около полудня в отделение по улице Советской обратилась девушка для обмена 300 евро. Во время операции оператор то ли пересчитала, то ли перепутала, но в итоге минус 8 тысяч 100 рублей из кассы. Стоит сказать, клиент, не раздумывая, забрал всю сумму и покинул отделение банка. Как отмечается в сообщении, это была компания молодых людей: парень и три девушки. Кроме того, представитель банка добавил, что банк вправе предъявить к человеку требования о возврате излишка в рамках гражданского кодекса уже в судебном порядке. А также банк вправе потребовать уплаты процентов за пользование чужими деньгами.



