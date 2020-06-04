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Сотрудник IT-компании решил испытать себя в сфере производства наркотиков
Талантливый человек талантлив во всем. Видимо, с такими мыслями и решил себя испытать сотрудник IT-компании в сфере производства наркотиков. Начал молодой человек с конопли. И отметим, к работе подошел серьезно, предусмотрел все детали. Для своих опытов снял отдельные квадратные метры. Там и выращивал запрещенную траву. Агроном-любитель, по всей видимости, глубоко изучил вопрос.
Дабы получить качественный и богатый урожай, постарался предусмотреть все нюансы и создал тепличные условия для растения. Вот только осмотреть угодья пришли люди в погонах. И теперь достижения ботаника оценят уже правоохранители. Тему продолжит Александр Камович.
Ультрафиолетовые лампы, система вентиляции, полива и контроля уровня влажности. Настоящую лабораторию по выращиванию марихуаны соорудил житель Минского района в частном доме. Выйти на ботаника удалось благодаря оперативной информации. В ходе проверки эти данные подтвердились: наркоконтроль установил дом в деревне Цнянка, где и выращивали канабис.
Владельцем мини-сада оказался 29-летний работник IT-компании. Известно, что ранее в криминальных сводках он не фигурировал. Оперативники отмечают, что к выращиванию наркотика мужчина подошел со знанием дела.
Всего в доме обнаружили и изъяли 4 горшка с запрещенным растением. Хозяин оранжереи пояснил, что выращивал марихуану исключительно для себя. Сейчас правоохранителям предстоит проверить эту информацию, то есть не причастен ли задержанный к продаже наркотиков. Соответственно, от этого и будет зависеть правовая оценка.
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