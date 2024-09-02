Сотрудник минского вуза совратил школьницу

Сотрудник одного из минских вузов совратил 13-летнюю школьницу. Фигурант задержан. В милицию обратилась мать девочки. Женщина рассказала, что ее дочь совратил взрослый мужчина, с которым подросток познакомилась на соревнованиях по карате. Оперативники в сфере нравов задержали 30-летнего минчанина, который работает в одном из вузов Минска. Сначала фигурант переписывался с юной леди в социальной сети, а после они договорились о встрече.