ЧПЗона X

Сотрудник минского вуза совратил школьницу

Сотрудник одного из минских вузов совратил 13-летнюю школьницу. Фигурант задержан. В милицию обратилась мать девочки. Женщина рассказала, что ее дочь совратил взрослый мужчина, с которым подросток познакомилась на соревнованиях по карате. Оперативники в сфере нравов задержали 30-летнего минчанина, который работает в одном из вузов Минска. Сначала фигурант переписывался с юной леди в социальной сети, а после они договорились о встрече.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все