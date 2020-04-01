Сотрудник одного из предприятий был госпитализирован с отравлением парами аммиака

Крайне неудачно сложился рабочий день для сотрудника одного из предприятий Молодечненского района. Мужчина был госпитализирован с отравлением парами аммиака. Об этом спасателям сообщили медики. По предварительным данным, машинист менял масляный фильтр компрессора холодильной установки. Ремонт был плановый. В какой-то момент мужчина почувствовал себя плохо. Рассматриваемая версия - испарение остатков аммиака из конструкции масляного фильтра. В МЧС добавили, что технологический процесс предприятия не нарушен. Точные причины происшествия выясняются.



