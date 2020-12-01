Сотрудникам Борисовской ГАИ пришлось догонять нетрезвого бесправника по улицам города

Беглец угодил в аварию. Инцидент произошел в минувшее воскресенье ночью. На одной из улиц райцентра экипаж инспекторов заметил белый FordTransit, который на перекрестке повернул направо и поехал по встречке. Сотрудники подали сигнал об остановке, однако шофер лишь прибавил скорость.

Преследование длилось недолго. Водитель микроавтобуса на повороте не справился с управлением и съехал в кювет. В авто находились двое пьяных парней, которые вели себя агрессивно. Тест показал у шофера больше 2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Установлено, что за рулем был 21-летний местный житель, который никогда не получал права. Получит парень их, видимо, не скоро. На него составили 6 протоколов.