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Сотрудники таможни раскрыли схему незаконного ввоза полуприцепов на территорию ЕАЭС

Сотрудники таможни выявили схему незаконного ввоза полуприцепов на территорию ЕАЭС, возбуждены уголовные дела. По информации ГТК, перевозчики вносили в документы недостоверные сведения о коде товара. Под видом обычных полуприцепов-рефрижераторов ввозились холодильники, подлежащие ветеринарному контролю и требующие при ввозе разрешения компетентного органа.

Схему организовали жители Гродненского района. Установлено, что таким образом с территории Польши было перевезено более 30 полуприцепов. Стоимость товара составила более 270 тыс. рублей.


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