Сотрудники таможни раскрыли схему незаконного ввоза полуприцепов на территорию ЕАЭС

Сотрудники таможни выявили схему незаконного ввоза полуприцепов на территорию ЕАЭС, возбуждены уголовные дела. По информации ГТК, перевозчики вносили в документы недостоверные сведения о коде товара. Под видом обычных полуприцепов-рефрижераторов ввозились холодильники, подлежащие ветеринарному контролю и требующие при ввозе разрешения компетентного органа.