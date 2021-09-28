Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз сразу двух фур

В пункт таможенного оформления "Козловичи" из Польши для оформления приехали два грузовых автомобиля - Mercedes-Benz и МАN. В машинах якобы находился товар, поэтому оформить их хотели через процедуру таможенного транзита. Но во время проверки внимание таможенников привлекли идентификационные номера седельных тягачей, в частности были выявлены признаки подделки. Машины отправили на экспертизу, которая подтвердила, что VIN-номера перебиты. По предварительной оценке, стоимость изъятых фур почти 200 тысяч рублей.