Сотрудники ГАИ догоняли бесправника сначала на машине, а потом бегом

Инцидент произошел в Могилеве.Ночью инспекторы заметили подозрительные "жигули". Водитель авто проигнорировал требование об остановке, продолжил движение и попытался скрыться. Началось преследование, в итоге беглец был задержан. Не помогли ему и спортивные навыки, которые он проявил, убегая от инспекторов.