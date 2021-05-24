3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Сотрудники ГАИ догоняли бесправника сначала на машине, а потом бегом
Инцидент произошел в Могилеве.Ночью инспекторы заметили подозрительные "жигули". Водитель авто проигнорировал требование об остановке, продолжил движение и попытался скрыться. Началось преследование, в итоге беглец был задержан. Не помогли ему и спортивные навыки, которые он проявил, убегая от инспекторов.
Нарушителем оказался 21-летний могилевчанин. У него не было прав. Парень был пьян. Освидетельствование показало 1,4 промилле алкоголя.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все