ЧПЗона X

Сотрудники ГАИ догоняли бесправника сначала на машине, а потом бегом

Инцидент произошел в Могилеве.Ночью инспекторы заметили подозрительные "жигули". Водитель авто проигнорировал требование об остановке, продолжил движение и попытался скрыться. Началось преследование, в итоге беглец был задержан. Не помогли ему и спортивные навыки, которые он проявил, убегая от инспекторов.

Нарушителем оказался 21-летний могилевчанин. У него не было прав. Парень был пьян. Освидетельствование показало 1,4 промилле алкоголя.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все