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Сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах аварии в Брестском районе

ДТП произошло утром на трассе Р94. 26-летний житель деревни Прилуки ехал на автомобиле "Фольксваген". На 12 километре дороги шофер потерял управление, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате происшествия водитель получил травмы, его госпитализировали в реанимацию.

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