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Сотрудники ГАИ в Минске задержали нетрезвую автоледи
Нетрезвую автоледи задержали сотрудники ГАИ в Минске. Инцидент произошел в субботу, 16 апреля. Около 4 часов утра инспекторы заметили подозрительный автомобиль на МКАД: "фольксваген", который двигался по внешнему кольцу. За рулем иномарки находилась 42-летняя автомобилистка. Ее состояние вызвало у дорожной милиции подозрения, которые подтвердились на медицинском освидетельствовании - 0,5 промилле алкоголя.
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