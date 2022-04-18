Сотрудники ГАИ в Минске задержали нетрезвую автоледи

Нетрезвую автоледи задержали сотрудники ГАИ в Минске. Инцидент произошел в субботу, 16 апреля. Около 4 часов утра инспекторы заметили подозрительный автомобиль на МКАД: "фольксваген", который двигался по внешнему кольцу. За рулем иномарки находилась 42-летняя автомобилистка. Ее состояние вызвало у дорожной милиции подозрения, которые подтвердились на медицинском освидетельствовании - 0,5 промилле алкоголя.