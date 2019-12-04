Сотрудники ГАИ в Витебске разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась накануне

В результате происшествия пострадал 71-летний пешеход. По данным милиции, водитель на автомобиле "опель" двигалась по улице Леонова в направлении Титова. Автоледи не уступила дорогу пешеходу. Последний пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге 71-летний мужчина попал под колеса легковушки. С травмами его доставили в больницу.