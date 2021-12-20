Сотрудники МЧС спасли водителя после ДТП в Дятловском районе

Бойцы МЧС спасли водителя после ДТП в Дятловском районе. Авария произошла утром 19 декабря. Возле агрогородка Гезгалы столкнулись Peugeot и Citroën - в салоне последнего оказались заблокированы два человека. Выяснилось, что женщина-пассажир получила травмы, несовместимые с жизнью. В это же время водитель находился в шоковом состоянии, но пояснил, что чувствует боль в груди. Спасатели приняли меры к тому, чтобы машины не загорелись, при помощи специнструмента демонтировали стойки салона и разжали дверь. Мужчину аккуратно достали из салона и передали бригаде скорой помощи для госпитализации.