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Сотрудники милиции нашли водителя, совершившего смертельное ДТП в Ивьевском районе
Авария произошла 23 августа вечером в деревне Заберезь. По информации ГАИ, неизвестный шофер сбил 51-летнего велосипедиста. Виновник аварии с места скрылся. Ввиду того что место трагедии достаточно глухое, не было и следовой информации, для раскрытия преступления подключили оперативников и сотрудников уголовного розыска. В скором времени был установлен круг людей, находившихся поблизости в момент ДТП. Спустя какое-то время был найден предполагаемый водитель. Им оказался 30-летний житель Столбцовского района. На его авто нашли характерные для ДТП следы -машину хозяин
отбуксировал в деревню Родники Воложинского района. В настоящее время мужчина задержан. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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