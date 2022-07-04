Поездка к голубям закончилась поножовщиной. Сотрудники милиции задержали дебошира, ударившего ножом минчанина. Инцидент произошел возле магазина на улице Пуховичской. Как выяснилось, к этому месту мужчина приехал, чтобы покормить голубей. Но на первый взгляд мирное занятие закончилось не очень гуманно.