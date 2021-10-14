Сотрудники МВД задержали 30-летнюю гомельчанку, укравшую в ТЦ две пары обуви на сумму около 540 рублей

Злодей всегда возвращается на место преступления - на этом принципе и попалась 30-летняя гомельчанка. МВД распространило подробности инцидента, который произошел в одном из торговых центров Гомеля еще в выходные. Вечером сработала тревожная сигнализация - и на место вызова выехал экипаж центрального отдела охраны. Сотрудники службы безопасности рассказали, что задержали женщину, которая пыталась скрыться с неоплаченным товаром: 2 пары обуви на общую сумму около 540 рублей.

Хитрость состояла в том, что одну из пар обуви подозреваемая надела на ноги и вышла из магазина как ни в чем не бывало. Однако позже сработал обратный эффект - фигурантку задержали, когда она вернулась на место преступления. Дама была пьяна и причину поступка объяснить так и не смогла. Известно, что ранее она была неоднократно судима. Действиям задержанной дана правовая оценка и возбуждено уголовное дело.