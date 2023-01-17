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Сотрудники наркоконтроля перекрыли канал поставки наркотиков в Могилевской области
Сотрудники наркоконтроля перекрыли канал поставки наркотиков в Могилевской области. Так, на территории Осиповичского района в руки правоохранителей попал 31-летний неработающий житель Светлогорска. Установлено, что на своем автомобиле Kia мужчина привез из России в нашу страну около 200 г марихуаны.
Установлено, что он привез растение для последующей реализации на территории Могилевщины. Фигурант задержан, в отношении него следователями возбуждено уголовное дело.
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