Сотрудники наркоконтроля установили личности сразу нескольких сбытчиков и потребителей наркотиков

Сотрудники наркоконтроля в течение недели установили личности сразу нескольких сбытчиков и потребителей наркотиков. Первыми оперативникам попались трое уроженцев Гомельской области. Установлено, что они работали на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ на протяжении полугода. В столицу 27-летний таксист вместе с подельниками-ровесниками приехал на закупку крупной партии зелья.

