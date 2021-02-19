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Сотрудники наркоконтроля установили личности сразу нескольких сбытчиков и потребителей наркотиков

Сотрудники наркоконтроля в течение недели установили личности сразу нескольких сбытчиков и потребителей наркотиков. Первыми оперативникам попались трое уроженцев Гомельской области. Установлено, что они работали на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ на протяжении полугода. В столицу 27-летний таксист вместе с подельниками-ровесниками приехал на закупку крупной партии зелья.

Парней задержали с поличным: в автомобиле наркоторговцев нашли 100 граммов альфа-PVP и порядка 5 граммов мефедрона

Еще троих любителей запрещенных веществ задержали в Минске. Так, двоих жителей Барановичей взяли на окраине столичного парка. Сотрудникам милиции мужчины пояснили, что приехали сюда погулять. При себе у них нашли более 3 граммов наркотика.


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