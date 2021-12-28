Сотрудники наркоконтроля задержали 19-летнего парня, распространявшего наркотики в Минском районе

Сотрудники наркоконтроля задержали оптового дилера. У 19-летнего парня, который распространял зелье на территории Минского района и области, изъяли почти 2 килограмма наркотиков. В составе партии мефедрон, альфа-PVP и килограмм марихуаны. В квартире молодого человека оперативники обнаружили приспособления для фасовки товара: весы, катушки с изолентой, полимерные пакеты. Установлено, что наркурьером он успел проработать около двух месяцев. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.