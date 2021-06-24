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Сотрудники ОБЭП вскрыли схему хищений на одном из частных предприятий Минска

Выплачивая зарплату, приписывала немного и себе. Сотрудники ОБЭП вскрыли схему хищений на одном из частных предприятий столицы. Оказалось, что в ней замешана бухгалтер фирмы. Оперативники установили, что женщина с апреля 2016 года по октябрь 2020-го, выполняя обязанности по перечислению зарплат и других выплат, переводила незначительные суммы себе на счет. Расчет был на то, что никто не заметит.

В конечном итоге сумма переводов денег за весь указанный период оказалась достаточно значительной. В результате фигурантка завладела денежными средствами компании на сумму свыше 34 000 белорусских рублей. Следователи дали правовую оценку действиям задержанной - возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.

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