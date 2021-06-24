Сотрудники ОБЭП вскрыли схему хищений на одном из частных предприятий Минска

Выплачивая зарплату, приписывала немного и себе. Сотрудники ОБЭП вскрыли схему хищений на одном из частных предприятий столицы. Оказалось, что в ней замешана бухгалтер фирмы. Оперативники установили, что женщина с апреля 2016 года по октябрь 2020-го, выполняя обязанности по перечислению зарплат и других выплат, переводила незначительные суммы себе на счет. Расчет был на то, что никто не заметит.