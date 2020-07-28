Сотрудники столичного наркоконтроля и ОМОН задержали наркодилеров

В Минске сотрудники милиции использовали табельное оружие. Стрельба произошла во время задержания сотрудниками столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа наркодилеров. В ходе преследования по ул. Карского оперативники пытались заблокировать автомобиль беглецов. В ответ водитель начал движение задним ходом, игнорируя неоднократные сигналы об остановке. В итоге бойцы ОМОНа с помощью табельного оружия остановили авто. Оба подозреваемых пытались скрыться, но были задержаны. В результате происшествия никто не пострадал.



