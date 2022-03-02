Сотрудница кооператива по микрозаймам оформляла кредиты без ведома клиентов

Простую схему дополнительного дохода опробовала сотрудница кооператива по микрозаймам в Ивацевичах. По части кредитов женщина даже вносила платежи, при этом набирая новые. Таким образом подозреваемая создала личную финансовую пирамиду, которая в итоге рухнула. Недостача составила 36 тысяч рублей.