Сотрудница минского ломбарда принимала собственную бижутерию под видом драгоценностей

Сотрудница ломбарда принимала собственную бижутерию под видом драгоценностей - ущерб почти 50 тысяч рублей. Схема присвоения денег вскрылась после инвентаризации. Оказалось, что женщина оформляла фиктивные залоговые билеты от предыдущих клиентов о приеме драгоценных металлов и изделий. На самом же деле она покупала дешевую бижутерию и указывала ее как драгметалл. Таким образом работница промышляла 5 месяцев. С учетом большой суммы дело возбудили по статье "Присвоение либо растрата в особо крупном размере".