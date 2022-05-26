Сотрудница Московского отдела столичной охраны в нерабочее время помогла задержать вора

Сотрудница Московского отдела столичной охраны в свой выходной помогла задержать воришку. Инцидент произошел еще 23 мая. Так, в обеденное время женщина зашла в магазин за продуктами вместе с сыном. В торговом зале она заметила мужчину, который пытался похитить спиртное. Сотрудница успела снять это на мобильный телефон и предупредить работников магазина. После удерживала злоумышленника до приезда наряда. Задержанный - 37-летний минчанин, ранее судимый за кражу. Мужчина был пьян.