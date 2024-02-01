ЧПЗона X

Соцработник из Солигорска заплатила больше ста рублей за фото двух пар обуви

На удочку аферистов попалась 42-летняя соцработник из Солигорска. Она заплатила 111 рублей за фото двух пар обуви.

Вежливые мошенники даже помогли горожанке определиться с размерами. Но сервис все равно "ноль из десяти" - заказа ждать не стоит.

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