Соцработник из Солигорска заплатила больше ста рублей за фото двух пар обуви

На удочку аферистов попалась 42-летняя соцработник из Солигорска. Она заплатила 111 рублей за фото двух пар обуви.

Вежливые мошенники даже помогли горожанке определиться с размерами. Но сервис все равно "ноль из десяти" - заказа ждать не стоит.