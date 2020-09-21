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Создателя интернет-магазина по продаже психотропов задержали в Витебске
29-летнего местного жителя взяли как раз в тот момент, когда он оставлял в тайнике закладку. При себе и в квартире у задержанного в общей сложности обнаружили около 200 граммов наркотика параметилэфедрона, а также марихуану. Кроме того, часть запрещенных веществ дилер успел разложить по тайникам. В различных локациях в областном центре обнаружено около 100 закладок. Примерная стоимость изъятой партии на черном рынке оценивается в несколько тысяч долларов. Отметим, ранее задержанный был судим за незаконный оборот наркотиков в России и Беларуси.
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