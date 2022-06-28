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Спалились! В Гродненском районе ликвидировали мини-завод по производству самогона
В Гродненском районе ликвидировали мини-завод по производству самогона. "Владелец" засветился не в первый раз. Само "предприятие" располагалось неподалеку от деревни Самборы. На месте нашли самогонный аппарат, 5 литров уже готового напитка и больше 3,5 тысячи литров браги. Владельцем оказался 51-летний житель областного центра. Мужчина привык зарабатывать деньги именно таким способом, поэтому это не первый случай с его участием. Аппарат изъяли, брагу уничтожили - бутлегеру грозит серьезный штраф.
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