3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Обзор новостей от спасателей
Крики о помощи и считанные секунды на спасение. В Витебском районе бойцы МЧС вытащили из воды парней 18 и 19 лет. Ребята ушли под воду в 20 метрах от берега. В панике утопающие хватались друг за друга, чего делать нельзя. Товарищей доставили на сушу, они под наблюдением медиков.
Мальчишку, который потерялся в лесу накануне днем, нашли сегодня утром в Лельчицком районе. С ним все в порядке, помощь медиков не понадобилась. Сообщается, что 10-летний школьник ушел гулять и вчера вечером не вернулся домой. Искали мальчика 77 человек — это милиция, волонтеры и спасатели.
В Пуховичском районе в лесу заблудился пенсионер. Он ушел за грибами. В поисковой спецоперации были задействованы 7 единиц техники и два десятка человек. Пока мужчину искали, он был на связи со спасателями. Дал некоторые ориентиры, по которым и удалось выйти на его след. Например, таковыми стали линия электропередач, а также звук поезда. С пенсионером все хорошо, его отвезли домой.
Отправилась за ягодами женщина в Пружанском районе и не смогла найти выход из леса. Она позвонила спасателям и попросила помощи. Сначала нашли ее велосипед, а после и саму пенсионерку.
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси с 1 ноября начнут действовать новые правила для работы такси
Иностранные дипломаты отметились в урочище Куропаты: молча и бегом
Потоп в Испании: МИД напомнил гражданам Беларуси телефон для экстренной связи с дипмиссией
С 1 ноября между Минском и Москвой будут курсировать дополнительные "Ласточки"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов