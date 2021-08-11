Обзор новостей от спасателей





Крики о помощи и считанные секунды на спасение. В Витебском районе бойцы МЧС вытащили из воды парней 18 и 19 лет. Ребята ушли под воду в 20 метрах от берега. В панике утопающие хватались друг за друга, чего делать нельзя. Товарищей доставили на сушу, они под наблюдением медиков.





Мальчишку, который потерялся в лесу накануне днем, нашли сегодня утром в Лельчицком районе. С ним все в порядке, помощь медиков не понадобилась. Сообщается, что 10-летний школьник ушел гулять и вчера вечером не вернулся домой. Искали мальчика 77 человек — это милиция, волонтеры и спасатели.





В Пуховичском районе в лесу заблудился пенсионер. Он ушел за грибами. В поисковой спецоперации были задействованы 7 единиц техники и два десятка человек. Пока мужчину искали, он был на связи со спасателями. Дал некоторые ориентиры, по которым и удалось выйти на его след. Например, таковыми стали линия электропередач, а также звук поезда. С пенсионером все хорошо, его отвезли домой.





Отправилась за ягодами женщина в Пружанском районе и не смогла найти выход из леса. Она позвонила спасателям и попросила помощи. Сначала нашли ее велосипед, а после и саму пенсионерку.