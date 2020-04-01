Ночной пожар в Россонском районе обошелся без пострадавших

В деревне Озерцы сгорел дачный дом, но его хозяйка смогла покинуть жилище самостоятельно. Звонок о ЧП в службу спасения поступил около девяти часов вечера. К месту сообщения оперативно были направлены подразделения МЧС, к этому моменту здание охватил огонь. Известно, что его хозяйка постоянно проживает в Новополоцке, а намомент возгорания находилась внутри здания. Пенсионерка ещедо прибытия первых подразделений покинула жилище самостоятельно и не пострадала. Огонь уничтожил крышу, потолок, повреждены стены и интерьер. Среди версий возникновения пожара – проблемы с электрооборудованием.